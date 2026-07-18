După mulți ani de blocaj Baia Sprie are parc industrial și își poate valorifica potențialul real, orașul aflându-se de câțiva ani într-un vârf de dezvoltare a infrastructurii și a serviciilor locale. În acest context, administrația locală a făcut toate demersurile pentru asigurarea infrastructurii rutiere, dar și a tuturor facilităților necesare, în cadrul noului parc industrial.
”Drumul către Parcul de Specializare Inteligentă Baia Sprie a fost finalizat, la fel și lucrările de asigurare a fiecărei parcele cu utilități (apă, canalizare, energie electrică și gaz) iluminat public, piste de biciclete și trotuare și amenajarea unui parc. Orașul Baia Sprie a dezvoltat un parteneriat strategic cu Consiliul Judeţean Maramureș prin punerea la dispoziție a terenului pe raza orașului nostru, inițiativă care s-a concretizat cu dezvoltarea la Baia Sprie a acestui parc industrial care aduce investitori și se află în cea mai avansată fază de execuție dintre cele 3 parcuri inteligente dezvoltate în Maramureș, având contracte semnate cu companii care vor activa în cadrul lui”, a declarat Alin Sebastian Bîrda, primarul orașului. Parc de specializare inteligentă va presupune investiții majore și noi locuri de muncă, precum și proiecte educaționale care vor transforma învățământul în Maramureș.
Baia Sprie se relansează economic și industrial
După mulți ani de blocaj Baia Sprie are parc industrial și își poate valorifica potențialul real, orașul aflându-se de câțiva ani într-un vârf de dezvoltare a infrastructurii și a serviciilor locale. În acest context, administrația locală a făcut toate demersurile pentru asigurarea infrastructurii rutiere, dar și a tuturor facilităților necesare, în cadrul noului parc industrial.