Baia Sprie se relansează economic și industrial

După mulți ani de blocaj Baia Sprie are parc industrial și își poate valorifica potențialul real, orașul aflându-se de câțiva ani într-un vârf de dezvoltare a infrastructurii și a serviciilor locale. În acest context, administrația locală a făcut toate demersurile pentru asigurarea infrastructurii rutiere, dar și a tuturor facilităților necesare, în cadrul noului parc industrial.

”Drumul către Parcul de Specializare Inteligentă Baia Sprie a fost finalizat, la fel și lucrările de asigurare a fiecărei parcele cu utilități (apă, canalizare, energie electrică și gaz) iluminat public, piste de biciclete și trotuare și amenajarea unui parc. Orașul Baia Sprie a dezvoltat un parteneriat strategic cu Consiliul Judeţean Maramureș prin punerea la dispoziție a terenului pe raza orașului nostru, inițiativă care s-a concretizat cu dezvoltarea la Baia Sprie a acestui parc industrial care aduce investitori și se află în cea mai avansată fază de execuție dintre cele 3 parcuri inteligente dezvoltate în Maramureș, având contracte semnate cu companii care vor activa în cadrul lui”, a declarat Alin Sebastian Bîrda, primarul orașului. Parc de specializare inteligentă va presupune investiții majore și noi locuri de muncă, precum și proiecte educaționale care vor transforma învățământul în Maramureș.