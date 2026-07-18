Bisericile de lemn din Maramureș vor fi evaluate

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Maramureș s-a reunit de curând pentru a stabili o serie de măsuri, menite să protejeze bisericile de lemn din județ.

La reuniunea de lucru au participat Preasfințitul Părinte Iustin, Episcop, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, părintele Florin Fodoruț, vicar general al Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, precum și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu.

În cadrul ședinței a fost propusă constituirea unui grup de lucru interinstituțional, coordonat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, din care vor face parte reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș, Instituției Prefectului – Județul Maramureș, Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, Direcției Județene pentru Cultură, ai cultelor religioase și ai autorităților administrației publice locale.

”În termen de 30 de zile, grupul de lucru va efectua o evaluare detaliată a vulnerabilităților și a factorilor de risc existenți la bisericile de lemn, urmând să fie analizate, între altele, accesibilitatea autospecialelor de intervenție, existența și funcționalitatea hidranților, starea rețelelor de alimentare cu energie electrică și dimensionarea acestora, sistemele de monitorizare audio-video, precum și eficiența instalațiilor de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice. Ulterior, deficiențele identificate vor fi ierarhizate în funcție de nivelul de risc, urmând să fie stabilite măsurile necesare pentru remedierea acestora și pentru identificarea surselor de finanțare aferente”, au transmis oficialii CJSU Maramureș.

Județul nostru deține un patrimoniu ecleziastic de o valoare excepțională, incluzând opt biserici de lemn înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO, recunoscute pentru valoarea lor arhitecturală, artistică și istorică, precum și pentru măiestria tehnicilor tradiționale de prelucrare și îmbinare a lemnului. De asemenea, la nivelul județului sunt inventariate 98 de biserici vechi din lemn, dintre care 97 sunt incluse în Lista Monumentelor Istorice.