Copiii beneficiari ai Centrului de Zi Rivulus Pueris au avut parte de o experiență de vacanță memorabilă, desfășurată alături de senioarele de la Caspev. Aceștia au pornit într-o excursie și au renunțat la autovehicule drept mijloc de transport, alegând în schimb trenul.
”Pe parcurs, aceștia au aflat povestea transportului feroviar și au avut șansa de a vizita cabina mecanicului. Acolo au tras sirena locomotivei, au descoperit cum funcționează comenzile și au experimentat, pentru câteva momente, emoția de a fi «conducători de tren». Următoarea oprire a fost la Grădina Botanică din Jibou, unde copiii au vizitat serele și au admirat numeroase specii de plante, bucurându-se de frumusețea și diversitatea naturii. Excursia s-a încheiat cu vizitarea unui spațiu tradițional, «Odaia Bunicilor», unde participanții au aflat informații despre istoria localității, tradițiile și obiceiurile din zonă, precum și despre patrimoniul folcloric și etnografic. Totodată, au descoperit aspecte interesante legate de gastronomia tradițională locală. Această excursie le-a oferit tuturor o zi de vacanță aparte, plină de experiențe educative și momente de bucurie”, au declarat reprezentanții Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.
Călătoria cu trenul a devenit prilej de educație
Copiii beneficiari ai Centrului de Zi Rivulus Pueris au avut parte de o experiență de vacanță memorabilă, desfășurată alături de senioarele de la Caspev. Aceștia au pornit într-o excursie și au renunțat la autovehicule drept mijloc de transport, alegând în schimb trenul.