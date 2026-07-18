Încă un proiect important pentru comunitatea din Borșa se apropie de final

O nouă investiție în Borșa va transforma complet zona clădirilor multifamiliale din oraș. Amenajările sunt realizate prin fonduri europene.

”Zona blocuri din cartierul Râturi devine un exemplu despre cum se implementează un proiect de reabilitare a clădirilor multifamiliale prin PNRR: asfalt și marcaje rutiere, rețele de canalizare pentru ape menajere și colectarea apelor pluviale, alei pietonale, spații de parcare și căi de acces modernizate, loc de joacă pentru copii, zone de relaxare, gazon și arbori ornamentali, blocuri reabilitate, stații de încărcare mașini electrice, insule pentru colectarea deșeurilor, grădiniță cu program prelungit. Fiecare investiție contribuie la un oraș mai sigur, mai curat și mă bucur că suntem atât de aproape de a încheia cu succes încă un proiect care aduce un plus de confort pentru comunitatea din Borșa”, a declarat Sorin Timiș, primarul Borșei.