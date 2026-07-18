La Budești, continuă seriile de formare în meseria de tâmplar

Asociația ASSOC continuă seria instruirilor profesionale. În Budești, participanții la cursul de calificare în meseria de tâmplar manual/artizanal au început practica. Dintre cei 26 de cursanți, cei mai mulți sunt femei.

”Comuna Budești este cunoscută pentru tradiția în domeniul sculpturii tradiționale, iar Maramureșul istoric are renume la nivel național pentru simbolistica bogată atât în acest domeniu, cât și în ceea ce privește costumul popular și folclorul în general. Astfel, cei care locuiesc aici găsesc în aceste cursuri mijloace prin care pot învăța abilități noi care să îi ajute să păstreze conexiunea cu tradiția în aceste perioade în care lumea modernă impune noi și noi trenduri”, au declarat reprezentanții ASSOC.

Înscrierile continuă la cursurile de formare profesională organizate prin proiectul ”Programe integrate pentru formare profesională și ocupare”. Acestea se organizează gratuit în baza unei cofinanțări din partea UE, iar cei interesați pot trimite un email la adresa assoc@assoc.ro. Cursurile se adresează persoanelor tinere din categoria șomeri, persoane fără ocupație și persoane din categorii defavorizate.