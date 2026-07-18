Levan Papidze revine la CSM Știința Baia Mare

CSM Știința Baia Mare continuă campania de transferuri pentru noul sezon și a anunțat revenirea rugbystului Levan Papidze, acesta fiind al doilea jucător transferat în această vară.

Georgianul a evoluat pentru formația băimăreană în perioada 2022–2024, contribuind la câștigarea titlului național chiar în primul său sezon la club, trofeu care a reprezentat al patrulea titlu consecutiv pentru CSM Știința Baia Mare.

În vara anului 2024, Papidze s-a transferat în Franța, la USAL Limoges, unde a evoluat timp de un sezon. Acum, talonerul revine la Baia Mare, pregătit să îmbrace din nou tricoul „zimbrilor” și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei.

„Evoluând pe postul de taloner, Levan aduce experiență, precizie la margine, siguranță și forță în jocul de îna­intare, fiind un jucător care poate face diferența în momentele importante”, îl descriu oficialii campioanei CSM Știința Baia Mare.

Alexandru Harasim continuă la CSM Știința Baia Mare

CSM Știința Baia Mare a anunțat prelungirea contractului lui Alexandru Harasim, unul dintre jucătorii importanți ai echipei. Rugbyistul în vârstă de 26 de ani, cunoscut de colegi și suporteri sub numele de „Hara”, va continua să îmbrace tricoul formației băimărene și în sezonul următor.

„Un jucător polivalent, capabil să evolueze atât ca aripă, cât și ca fundaș, Hara se remarcă prin viteza, calită­țile sale motrice și determinarea pe care o demonstrează la fiecare meci”, îl caracterizează oficialii clubului pe Alexandru Harasim.

Immelman și Tomane, titulari și cu Samoa

Naționala de rugby a României întâlnește sâmbătă, 18 iulie, în ultimul meci din Nations Cup, Samoa. Meciul, care va avea loc pe Estadio Charrúa din Montevideo, de la ora 17.30 (ora României), va fi transmis în direct pe TVR Sport.

Pentru această partidă staff-ul tehnic a stabilit echipa, în Primul XV fiind făcute două schimbări față de meciul trecut cu Uruguay, ambele în pachetul de înaintare. Astfel, în linia a treia vor începe Keanan Murray și Etienne Terblache, cel din urmă, care va evolua ca închizător, urmând să își facă debutul pentru Stejari. De asemenea a fost făcută și o schimbare tactică, Nicolaas Immelman care a evoluat în meciul cu Los Teros în linia a treia, revine acum în linia a doua, la fel cum a fost în meciul cu Chile. În ceea ce privește banca de rezerve, Alexandru Bucur va evolua pentru prima dată în această nouă competiție. Căpitanul echipei este Cristi Boboc.

Nicolaas Immelman și Ja­son Tomane, componenți ai campioanei CSM Știința, sunt anunțați titulari, după ce au avut același rol și în precedentele teste, cu Chile și Uruguay.

România: 1. Iulian Hartig (Dinamo), 2. Ștefan Marko Buruiană (RC Narbonne), 3. Cosmin Manole (Dinamo), 4. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 5. Logan Weidner (Rapid), 6. Keanan Murray (Dinamo) 7. Cristi Boboc C Steaua), 8. Etienne Terblanche (Dinamo), 9. Alin Conache (Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (SO Chambery), 11. Iliesa Tiqe (SCM Timișoara), 12. Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), 13. Nicolas Onuțu (RC Aubenas Vals), 14. Tevita Manumua (SCM Timișoara), 15. Marius Simionescu (SCM Timișoara). Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM Timișoara), 17. Alexandru Savin (Rapid) 18. Jean-Pierre Smith (Dinamo), 19. Andrei Mahu (Massy), 20. Iacopo Bianchi (Rugby Rovigo), 21. Gabriel Rupanu (SCM Timișoara), 22. Mihai Graure (Dinamo), 23. Alexandru Bu­cur (SCM Timișoara). Antrenor principal: David Gérard.