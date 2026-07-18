Programul ierarhilor în zilele de 19 şi 20 iulie

Duminică, 19 iulie, a șaptea după Rusalii, Preasfințitul Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Borșa II, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, unde va săvârși și slujba de târnosire a bisericii. În aceeaşi zi, Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Scărișoara, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Luni, 20 iulie, de sărbătoarea închinată Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Preasfințitul Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Dragomirești, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal, iar Preasfințitul Timotei Sătmăreanul va sluji la Mănăstirea Dealu Mare, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal.