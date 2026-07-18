Seniorii, apăsați de singurătate

În prima jumătate a anului 2026, linia socială gratuită Telefonul Vârstnicului – 0800 460 001, operată din anul 2015 de Fundația Regală Margareta a României, a înregistrat 4.425 de apeluri din întreaga țară.

Dintre acestea, 830 de persoane – seniori și aparținători – au sunat pentru prima dată, iar aproximativ 520 de apelanți recurenți au revenit către serviciu pentru informare, consiliere socială, sprijin practic sau suport emoțional.

”Peste jumătate dintre apelanții noi, 51%, locuiesc singuri, iar cele mai multe solicitări au vizat informații practice, servicii de îngrijire și suport în raport cu gradul de dependență, sprijin material sau financiar și sprijin emoțional.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în 2026 se observă o concentrare mai puternică pe nevoi sociale concrete și urgente. Dacă în primul semestru din 2025 interesul pentru activități de viață activă și educație digitală urcase în topul solicitărilor, în 2026 revin în prim-plan nevoile esențiale: informare, îngrijire, sprijin material și suport emoțional”, se arată într-un comunicat de presă al fundației.

Și nevoia de sprijin emoțional este tot mai vizibilă, iar 69 de apelanți au sunat pentru că se confruntă cu singurătatea, anxietatea, pierderea persoanelor apropiate sau lipsa unui sprijin constant. În acest context, 145 de seniori au beneficiat de serviciul de reapelare săptămânală, prin care primesc nu doar o conversație, ci și continuitate, atenție și încrederea că cineva îi caută în mod regulat, mai precizează sursa citată.

„Singurătatea este tare grea, este un simplu cuvânt, însă un cuvânt pe care eu îl spun cu greutate. Pentru mine, în fiecare miercuri este sărbătoare, pentru că știu că trebuie să mă sune Alina. Aștept cu nerăbdare telefonul ca să îi spun ce s-a mai întâmplat sau ce am mai făcut”, mărturisește doamna Maria, 79 de ani, senior beneficiar al serviciului de apelare săptămânală.

În primul semestru al anului 2026, 60% dintre apelanții noi au fost femei, iar 40% bărbați. Cei mai mulți apelanți se află în categoria de vârstă 70–80 de ani, care reprezintă 32% din totalul apelanților noi.