Tabără în Sighetu Marmației pentru copiii Casei de Tip Familial nr. 2 Baia Mare

În perioada 14–16 iulie 2026, copiii și tinerii din cadrul Casei de Tip Familial nr. 2 Baia Mare, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș, au avut parte de o tabără de neuitat în Sighetu Marmației.

”Pe parcursul celor trei zile, participanții s-au bucurat de activități recreative, sportive și de socializare, adaptate vârstei și nevoilor fiecăruia. Jocurile, provocările în echipă, timpul petrecut împreună și atmosfera relaxată au contribuit la dezvoltarea încrederii în sine, la consolidarea relațiilor de prietenie și la crearea unor amintiri de neprețuit. Unul dintre cele mai așteptate momente ale taberei a fost vizita la Piscina Zaharovits, unde copiii și tinerii s-au bucurat de bălăceală, multă voie bună și de un prânz delicios”, au precizat responsabilii DGASPC Maramureș.

Astfel de activități oferă copiilor și tinerilor oportunitatea de a descoperi locuri noi, de a se relaxa, de a socializa și de a se bucura de experiențe care contribuie la dezvoltarea lor armonioasă și la crearea unui sentiment autentic de apartenență.