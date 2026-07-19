Călătorie muzicală la Preluca Sunray

În 25 iu­lie, iubitorii muzicii sunt invitaţi la Sunset Symphony, un concert special în aer liber la Preluca Sunray, unde muzica clasică, natura și atmosfera de vară se întâlnesc într-o experiență aparte. Evenimentul marchează 3 ani de Preluca Sunray și aduce pe scenă membri ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, avându-i în prim-plan pe violonistul Valentin Șerban, câștigător al Concursului Internațional „George Enescu” 2021, și pe dirijorul Flaviu Mogoșan.

„Programul muzical te va purta într-o călătorie de la eleganța barocului și profunzimea romantismului, până la energia și pasiunea tangoului. Nu trebuie să fii cunoscător de muzică clasică pentru a te bucura de această seară. Trebuie doar să îți dorești o experiență diferită: muzică live, apus, natură și o atmosferă pe care nu o trăiești în fiecare weekend”, promit organizatorii. Evenimentul va avea loc în 25 iulie, de la ora 19, la Preluca Sunray, în inima Maramureșului, acolo unde dealurile întâlnesc cerul și natura îşi etalează frumuseţea. Biletele sunt disponibile la adresa: gopass.world.