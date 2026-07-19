Stand-up comedy cu Costel

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La Log Out Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 1, marţi, 28 iulie, de la ora 20, sunteţi aşteptaţi la o seară plină de râs alături de Costel. În deschidere vor urca pe scenă: Dima Cubreacov și Mirel Popinciuc. „Garantăm râs pe săturate și voie bună din plin! Pregătește-te pentru glume care te fac să râzi cu lacrimi, momente spontane și o atmosferă relaxată, exact ce-ți trebuie pentru o ieșire memorabilă”, spun organizatorii. Spectacolul este recomandat persoanelor cu vârsta mai mare de 18 ani. Biletele pot fi achiziţionate de pe iabilet.ro.

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