Astăzi, grevă de avertisment în spitalele din Maramureș

Astăzi, timp de două ore, angajații din Sănătate intră în grevă de avertisment. Astfel, va fi oprită activitatea în intervalul orar 9.00-11.00, însă vor fi asigurate urgențele.

Sindicaliștii din Sănătate s-au săturat de ignoranța guvernanților privind noua lege a salarizării, care duce la diminuarea veniturilor angajaților din sistemul sanitar și de asistență socială și trec la o formă mai radicală de protest. După greva japoneză, astăzi s-a declanșat greva de avertisment.

”Este o formă de grevă prevăzută mai nou, din 2022 încoace, una împotriva politicilor publice. Vechile legi interziceau orice grevă care presupunea unele modificări legis­lative. Proiectul vechii legi a salarizării a fost retras de pe site, dar nu avem unul nou. Acela vechi este extrem de prost, el duce la diminuarea veniturilor angajaților din Sănătate, chiar dacă nu duce la scăderi salariale. Greva de avertisment are loc în 20 iulie, iar în 28 iulie se va declanșa greva generală începând cu ora 7.00”, a declarat Mircea Ciocan, președinte executiv al Sanitas Maramureș.

Greva de avertisment va afecta în special consultațiile în ambulator, deoarece pacienții programați în acest interval vor fi reprogramați, dacă angajații cabinetelor respective se alătură formei de protest.

”Această grevă nu se îndreaptă împotriva pacienților, însă dacă această lege a salarizării va trece și nu se vor face modificări, atunci sistemul va claca. Nu avem oameni care să vină să înlocuiască personalul surmenat din sistem. Cele două oră de grevă vor afecta pacienții programați în acest interval, aceștia vor fi reprogramați. Însă urgențele vor fi asigurate. Ambulatoriul este cel care va avea de suferit”, a mai precizat Mircea Ciocan.

Faptul că angajații din sistem semnează că sprijină greva, nu înseamnă neapărat că aceștia vor intra în grevă. Acestei forme de protest s-au alăturat și reprezentanți ai altor sindicate, precum cel al medicilor. Fiecare angajat în parte, hotărăște la începutul zilei dacă intră sau nu grevă, iar în func­ție de asta se va suspenda activitatea și automat orele respective nu vor fi plătite.