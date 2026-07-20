CJ Maramureș caută soluții financiare pentru salariile angajaților de la Drumuri și Poduri

În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din această lună, s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli la S.C. „Drumuri Poduri Maramureș” S.A., pe anul 2026.

Șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea susține că activitatea de întreținere a drumurilor județene este slab finanțată în acest an. În plus, se caută resurse financiare pentru nu exista sincope în plata angajaților societății. „E una din societățile slab finanțate de Consiliul Județean în acest an. Vom avea nevoie să identificăm în perioada următoare sume de bani mai mari pe care să le oferim societății să desfășoare activitatea și apoi să își plătească în bună regulă angajații. Menționez că știm situația prin care trec și vom încerca în perioada următoare să identificăm soluții”, a punctat Gabriel Zetea.