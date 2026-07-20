Fundaș dreapta de perspectivă transferat de CS Minaur

CS Minaur Baia Mare a anunțat transferul lui Cristian Iosif, un fundaș dreapta în vârstă de 17 ani, considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai generației sale.

Cristian Iosif a început fotbalul la Atletic Zalău, apoi a jucat la SCM Zalău, FK Kraszna și Academia FK Csíkszereda. La formația din Miercurea Ciuc a fost titular la echipa U18 și a contribuit la câștigarea medaliei de bronz în Liga Elitelor. De asemenea, a evoluat într-un meci disputat împotriva naționalei U17 a Ungariei.

Noul jucător al Minaurului evoluează pe postul de fundaș dreapta. Este apreciat pentru viteza sa, seriozitatea din teren și pentru faptul că ajută atât în apărare, cât și în atac.