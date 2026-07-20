Fundaș dreapta de perspectivă transferat de CS Minaur

CS Minaur Baia Mare a anunțat transferul lui Cristian Iosif, un fundaș dreapta în vârstă de 17 ani, considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai generației sale.
Cristian Iosif a început fotbalul la Atletic Zalău, apoi a jucat la SCM Zalău, FK Kraszna și Academia FK Csíkszereda. La formația din Miercurea Ciuc a fost titular la echipa U18 și a contribuit la câștigarea medaliei de bronz în Liga Elitelor. De asemenea, a evoluat într-un meci disputat împotriva naționalei U17 a Ungariei.
Noul jucător al Minaurului evoluează pe postul de fundaș dreapta. Este apreciat pentru viteza sa, seriozitatea din teren și pentru faptul că ajută atât în apărare, cât și în atac.
CS Minaur Baia Mare a anunțat transferul lui Cristian Iosif, un fundaș dreapta în vârstă de 17 ani, considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai generației sale.