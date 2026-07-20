Măsuri importante pentru dezvoltarea sectorului juvenil adoptate de FRH

În cadrul ședinței extraordinare desfășurate la mijlocul săptămânii trecute, Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal a aprobat o serie de măsuri menite să modernizeze competițiile de juniori și să creeze un cadru de dezvoltare mai eficient pentru copiii și tinerii care practică handbalul.

Principalele hotărâri adoptate sunt:

Introducerea denumirii „Un­der” pentru categoriile de vârstă:

•⁠ ⁠U19 – sportivi născuți în 2008/2009;

•⁠ ⁠U17 – sportivi născuți în 2010/2011;

•⁠ ⁠U15 – sportivi născuți în 2012/2013;

•⁠ ⁠U13 – sportivi născuți în 2014/2015.

Reducerea numărului mi­nim de sportivi necesar participării în competițiile de juniori:

•⁠ ⁠U19 – minimum 6 sportivi;

•⁠ ⁠U17 – minimum 7 sportivi;

•⁠ ⁠U15 – minimum 8 sportivi.

Reorganizarea competiției U13, prin eliminarea clasamentelor și a afișării scorului, cu accent pe dezvoltarea sportivilor, participarea la un număr cât mai mare de turnee și crearea unui mediu competițional adaptat vârstei. Totodată, în prima repriză va fi obligatorie utilizarea unui sistem de apărare avansată.

Reorganizarea competițiilor U15, U17 și U19, astfel încât fiecare echipă să dispute un număr semnificativ mai mare de meciuri, iar sezonul competițional să se desfășoare pe o perioadă mai lungă.

Aprobarea propunerilor formulate de Comisiile Centrale de Arbitri și Observatori pentru sezonul competițional 2026–2027.

Implementarea unei platforme gratuite de testare pentru arbitrii care oficiază în competițiile de juniori, ca instrument de pregătire continuă și dezvoltare profesională.