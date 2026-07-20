Furtuna de sâmbătă seara a creat probleme la Rogoz, unde acoperișul unei case a fost smuls de rafalele puternice ale vântului și aruncat pe DJ 109F, punând în pericol participanții la trafic.
La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii militari, care au degajat carosabilul. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Nici cei patru locuitori ai imobilului nu au fost răniți și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.
”Circulația rutieră a fost oprită temporar pentru degajarea acoperișului de pe drum. De asemenea, a fost sistată temporar alimentarea cu energie electrică pentru a facilita intervenției echipajelor care s-au deplasat la fața locului. S-a luat legătura cu autoritățile administrației publice locale pentru a oferi un adăpost temporar familiei până efectuarea lucrărilor de reparații la acoperiș”, au punctat oficialii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș.
Probleme la Rogoz, din cauza furtunii
Furtuna de sâmbătă seara a creat probleme la Rogoz, unde acoperișul unei case a fost smuls de rafalele puternice ale vântului și aruncat pe DJ 109F, punând în pericol participanții la trafic.