Spania, campioană mondială

Naționala Spaniei a cucerit duminică al doilea titlu mondial din istorie, după ce a învins Argentina cu 1-0, la capătul prelungirilor, în finala disputată pe stadionul MetLife din East Rutherford, în apropiere de New York.

Meciul a fost foarte echilibrat și fără multe ocazii de gol în timpul celor 90 de minute. Totul s-a decis în minutul 106, când Ferran Torres a primit o pasă de la tânărul Lamine Yamal și a marcat golul care a adus trofeul Spaniei.

Argentina, deținătoarea titlului mondial, a avut un joc prudent și a încercat să revină în finalul partidei, însă nu a reușit să schimbe soarta meciului.

Pentru Spania, acesta este al doilea titlu mondial, după cel cucerit în 2010, în Africa de Sud. Succesul confirmă revenirea echipei iberice în elita fotbalului mondial, după ce în 2024 a câștigat și Campionatul European.

De cealaltă parte, Argentina ratează șansa de a-și păstra trofeul câștigat în 2022 și pierde a patra finală de Cupă Mondială din istorie. Sud-americanii ră­mân cu trei titluri mondiale, obținute în 1978, 1986 și 2022.