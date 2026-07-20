Trafic sugrumat nu numai în Baia Mare

În mai multe locuri din Maramureș, lucrările dau de furcă traficului. Vă reamintim, mai sunt zile, nu mai mult, până la exodul înapoi spre casă al maramureșenilor de pe unde lucrează ei în lume.

Vor fi mii de mașini în plus pe drumurile noastre. La acest moment, se lucrează și sunt blocaje nu doar în Baia Mare și Sighetu Marmației. Poate că bulevardul de ieșire spre Metro putea aștepta până după plecarea alor noștri înapoi. Dar se lucrează, cu semafoare aferente, și pe DJ în Cavnic, spre Roata. La fel pe DJ 186, pe porțiunea lăsată în urmă de la Bârsana spre Vadu Izei. Lucrările la județeanul spre Coaș au umbrit fericirea folosirii pasajului, chiar dacă erau necesare. La fel cum e podul de la Coltău. În paranteză spus, în Cluj tocmai s-a dărâmat pentru reconstrucție un pod, pe strada Coșbuc. Lucrările au început cu… montarea unui pod metalic în locul lui, ce e aproape gata de folosit.