Zile de foc pentru salvamontiștii maramureșeni

Sfârșitul de săptămână trecut a fost unul plin de evenimente pentru Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș.

Astfel, joi salvamontiștii au recuperat din Munții Maramureșului doi cetățeni ucraineni, de 28 și 33 de ani, după o misiune executată împreună cu colegii de la Poliția de Frontieră. Misiunea a durat 4 ore și jumătate, iar la final cei doi ucraineni au fost predați echipajului medical venit în sprijin, aceștia fiind epuizați, deshidratați și acuzând probleme de sănătate.

Vineri, o echipă complexă, alături de Poliția Națională, voluntari și localnici, a căutat un copil de 11 ani plecat la pescuit; căutările au fost oprite la confirmarea că băiatul a ajuns teafăr acasă după ce pe parcursul căutărilor salvamontiștii au folosit drona cu termoviziune din do­tare. În aceeași zi, echipa de prim răspuns a formației Salvamont Maramureș a recuperat alți doi cetă­țeni ucraineni, de 38 și 42 de ani, din Munții Maramureșului, ucrainenii fiind într-o epuizare fizică avansată, aceștia fiind predați după o misiune care a durat puțin peste 5 ore, poliției de frontieră.

”De asemenea, o altă echipă de salvamontiști a intervenit pentru salvarea unei persoane de 72 de ani cu probleme medicale grave, aceasta fiind coborâtă si transportată din zona greu accesibilă unde era situată locuința și predată după mai bine de 3 ore echipajelor medicale venite în sprijin”, a precizat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.

Sâmbătă după-masă, salvatorii montani au avut o misiune de salvare a unui turist din Peru, care s-a rătăcit pe Calea Șuiorului – Cavnic. Unul dintre aparținători a sunat la 112 pentru a da alerta. Turistul a fost găsit teafăr, fără probleme medicale, iar ulterior a plecat spre Baia Mare.