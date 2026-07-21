Azi are loc examenul de Titularizare

În județul Maramureș, proba scrisă la examenul național de titularizare se va organiza azi, 21 iulie, în două centre de concurs: Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare – 542 de candidați și Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare – 536 de candidați. În total, la examen sunt așteptați 1.078 de candidați.

Cele mai multe înscrieri au fost înregistrate la disciplinele: Învățători / profesor pentru învățământ primar în limba română și Educatori / profesor pentru învățământ preșcolar în limba română. Accesul candidaților în sălile de concurs se va realiza până la ora 8, pe baza unui act de identitate valabil, iar proba scrisă va începe la ora 9, durata probei scrise fiind 4 ore, conform metodologiei de organizare a concursului. Primele rezultate la titularizare vor fi afișate în 28 iulie, iar rezultatele finale, în 4 august.