Colaborare între orașul Seini și Sarvar (Ungaria)

Seiniul, înfrățit cu orașul Sarvar, din Ungaria, are un lung parteneriat cu autoritățile locale din țara vecină. Colaborarea între cele două comunități este una continuă și s-a concretizat prin numeroase proiecte de dezvoltare.

”Este dovada că, dincolo de granițe, oamenii pot construi punți durabile bazate pe valori comune, dialog și dorință. Schimbul de experiență dintre administrațiile noastre, colaborările culturale, educaționale și economice aduc beneficii reale. Europa se construiește nu doar prin instituții, ci și prin astfel de parteneriate între orașe, prin prietenii sincere și proiecte comune. Este o onoare pentru orașul nostru să fie partener la Nadasdy Fesztival, care, este mai mult decât un festival este o incursiune în trecut și o lecție vie de istorie. Prietenia adevărată nu cunoaște granițe, iar adevărata bogăție a unui oraș nu stă doar în clădirile sale, ci în prieteniile pe care le cultivă dincolo de hotarele sale”, a declarat Gabriela Tulbure, primarul orașului Seini.