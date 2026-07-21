Controale la containerele ecologice din Baia Mare

Cetă­­țenii au în continuare probleme în utilizarea containerelor ecologice de pe raza municipiului Baia Mare. În unele situații însă, populația este cea care nu dă dovadă de bună-credință sau de simț civic.

Aceasta a fost și concluzia oficialilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș (ADIGIDM) Maramureș, care au efectuat verificări în zona Bibliotecii Județene.

”S-a constatat că, deși containerele ecologice erau goale, cartoanele au fost abandonate în grămezi lângă acestea, în loc să fie introduse în containere. Pentru o utilizare eficientă a punctelor de colectare, rugăm cetățenii să plieze cartoanele înainte de a le depozita. Acest gest simplu permite folosirea optimă a spațiului și contribuie la menținerea cură­țeniei în jurul containerelor. Reamintim că aceste modele de containere sunt accesibile tuturor și nu necesită utilizarea unei cartele, putând fi folosite în mod liber. Fiecare gest responsabil contează. Respectarea regulilor de colectare selectivă ne ajută să păstrăm un mediu mai curat și o comunitate mai responsabilă”, a declarat Vasile Roman, directorul executiv al instituției.