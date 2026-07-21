Dublă performanță pentru Melisa Danciu • Șefă de promoție la CN „Gheorghe Șincai” și cea mai mare medie din județ la Bacalaureat

Melisa Danciu este absolventa de clasa a XII-a care a obținut cea mai mare medie din județul Maramureș la examenul de Bacalaureat 2026. Cu media 9,98, Melisa s-a clasat pe primul loc în județ. Melisa Danciu a studiat la profilul matematică-informatică, intensiv germană, la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare. A fost șefă de promoție, cu media generală 10. Născută în Baia Mare, Melisa a urmat și cursurile gimnaziale la același colegiu. Pe parcursul anilor școlari, Melisa a avut și alte performanțe. Despre toate acestea, ne-a vorbit în interviul oferit pentru Graiul Maramureșului.

„Pregătindu-mă pentru admiterea la facultatea de medicină, am încercat să găsesc un echilibru…”

R: În primul rând, felicitări pentru rezultatele obținute pe parcursul anilor școlari, dar și acum la final de liceu. Ai obținut cea mai mare medie la bacalaureat. Cât de mult contează pentru tine acest rezultat?

M.D.: La bacalaureat am obținut 10 la Matematică, 10 la Chimie organică și 9,95 la Limba și Literatura română, media fiind 9,98. Este o reușită extraordinară, iar satisfacția este enormă, mai ales pentru că examenul de bacalaureat nu a fost principalul meu obiectiv din acest an. Pregătindu-mă pentru admiterea la facultatea de medicină, am încercat să găsesc un echilibru între cele două examene, prioritizând, însă, admiterea. Media obținută este o surpriză foarte plăcută și reflectă rezultatul unei munci constante, depuse de-a lungul celor patru ani de liceu.

R: Care probă ți s-a părut cea mai dificilă și care a fost cea mai ușoară?

M.D.: Cea mai dificilă probă a fost cea de Limba și Literatura română, deoarece la această disciplină notarea nu este la fel de clară ca la materiile reale, iar subiectivitatea poate duce la diferențe mari între corectori. Cea mai ușoară probă a fost chimia, care este, de altfel, și una dintre materiile necesare la admitere. În plus, în ultimii ani am participat la diverse concursuri de chimie, iar acestea m-au pregătit pentru examenul maturității.

„Rețeta succesului este simplă: perseverență, curiozitate, pasiune și curajul de a încerca lucruri noi”

R: Nu e primul tău succes. Anul acesta ai fost șefa de promoție de la Colegiul Național „Gh. Șincai” din Baia Mare.

M.D.: Titlul de șefă de promoție la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” este cea mai importantă realizare a mea. Încă de când eram mică, am auzit despre performanțele acestui colegiu și cea mai mare dorință pe care am avut-o în clasa a IV-a a fost să fiu admisă la Șincai. Am intrat prima și am terminat gimnaziul tot ca șefă de promoție, cu media 10. Acest lucru m-a ambiționat să îmi mențin nivelul la fel de sus. Faptul că am terminat și cei 4 ani de liceu cu media 10, la cel mai dificil profil al unui colegiu respectabil, recunoscut pentru excelență, mă onorează.

R: Știu că ai participat la mai multe olimpiade și concursuri școlare. Să ne spui care au fost cele mai importante rezultate.

M.D.: Primul meu rezultat remarcabil a fost în clasa a IX-a, când am obținut premiul I la Olimpiada Județeană de Biologie și m-am calificat la faza națională. Clasa a X-a a fost anul cu cele mai multe rezultate. M-am calificat atât la faza națională a Olimpiadei de Biologie, cât și la cea a Olimpiadei de Chimie, unde am obținut mențiune specială. De asemenea, am participat la concursul național de chimie „Coriolan Drăgulescu” din Timișoara, unde m-am clasat pe primul loc, cu punctaj maxim.

R: Care crezi că au fost ingredientele principale ale acestor succese?

M.D.: Pentru mine, rețeta succesului este una simplă: perseverență, curiozitate, pasiune și curajul de a încerca lucruri noi. Am abordat întotdeauna cu deschidere oportunitățile întâlnite și am oferit o șansă fiecărei materii. În plus, am îmbinat foarte bine învățatul cu socializatul și distracția. Succesul nu înseamnă doar să ai media 10, ci să reușești să excelezi în timp ce te bucuri de toate momentele pe care ți le oferă perioada adolescenței.

R: Ai avut un program de învățare bine stabilit? Ne poți povesti cum arăta o zi obișnuită în perioada pregătirii?

M.D.: Pentru examenul de Bacalaureat, m-am ambiționat, în ultimele 3 săptămâni, să învăț câte o operă pe zi la română și am încercat să lucrez subiecte din anii anteriori, atât la chimie, cât și la matematică. În timpul rămas, am învățat pentru admiterea la facultatea de medicină. Bineînțeles, au fost și momente când nu mai puteam să învăț, așa că m-am abătut puțin de la plan și m-am detașat de examene.

R: Care disciplină ți-a plăcut cel mai mult și de ce?

M.D.: Chimia mi-a plăcut cel mai mult, deși am cochetat și cu biologia. Chimia este știința care mi-a oferit ocazia să îmbin gândirea matematică cu latura creativă. Mi-a dezvoltat atât atenția, cât și dexteritatea, mai ales atunci când m-am pregătit pentru proba practică din cadrul olimpiadei.

R: Au existat momente în care ai simțit că este greu să îți menții motivația? Cum le-ai depășit?

M.D.: Au fost și zile când eram obosită, dar mereu îmi regăseam motivația gândindu-mă că rezultatele finale îmi vor oferi satisfacție maximă. Am fost pe principiul: muncesc acum, pentru a putea culege roadele în viitor și pentru a nu regreta că nu am făcut tot ceea ce am putut.

„Am realizat cât este de important să fii înconjurat de oamenii potriviți”

R: Cine te-a susținut cel mai mult pe parcursul anilor de liceu?

M.D.: Cea mai mare susținere a venit din partea părinților și a bunicilor, care m-au încurajat mereu să fac ceea ce îmi place. Ei au purtat emoțiile examenelor și testelor împreună cu mine, dar niciodată nu m-au obligat să obțin doar note perfecte.

R: Ce rol au avut profesorii în parcursul tău și cui ai dori să îi mulțumești în mod special?

M.D.: Toți profesorii au fost importanți pentru mine, deoarece de la fiecare am avut ceva de învățat și toți au contribuit la formarea caracterului meu. Fiind o fire competitivă, la Șincai am găsit echipa ideală de profesori, care m-au susținut și m-au încurajat să particip la olimpiade și concursuri școlare. M-au motivat să muncesc și au avut încredere în potențialul meu, chiar și atunci când eu aveam emoții sau îndoieli. Doresc să le mulțumesc tuturor profesorilor, în special celor doi profesori care m-au coordonat pentru olimpiada de chimie (doamna profesoară Nicoleta Predoiu), respectiv pentru olimpiada de biologie (domnul profesor Gheorghe Bârlea).Totodată, îi sunt recunoscătoare și domnului diriginte, Petrică Plitan, care a fost mereu alături de clasa mea și ne-a binedispus în momentele dificile.

R: Dincolo de rezultate, ce lecții importante ai învățat în cei patru ani de liceu?

M.D.: Am realizat cât este de important să fii înconjurat de oamenii potriviți. Pe parcursul anilor de liceu am avut niște prieteni extraordinari care au fost alături de mine în toate momentele. De asemenea, am învățat ce înseamnă disciplina, dar și cum să ges­tionez timpul pentru a putea face tot ce mi-am propus.

R: Ai fost implicată și în activități extracurriculare, voluntariat?

M.D.: Am fost membru activ în clubul Interact Baia Mare timp de trei ani. Interact își propune să ajute comunitatea și organizează diverse proiecte caritabile în orașul nostru, accesibile pentru toate vârstele. După fiecare proiect realizat cu succes, m-am simțit foarte împlinită pentru că am știut că am contribuit și eu la un scop nobil. În plus, Interact mi-a oferit sentimentul de apartenență și siguranță, știind că sunt într-un grup de aproape 100 de voluntari care se susțin reciproc.

R: Care este cea mai frumoasă amintire din perioada liceului?

M.D.: Momentul preferat din liceu este schimbul de experiență din Germania, organizat de școala mea. Timp de o săptămână am stat la o familie gazdă din Bavaria, am participat la ore și am mers în excursii. Am avut ocazia să cunosc mai bine cultura germană, să compar sistemul de educație de acolo cu cel de la noi din țară și să cunosc lume nouă. În prezent, eu, dar și unii dintre colegii mei, încă păstrăm legătura cu familia gazdă.

R: Ce facultate ai ales și ce te-a determinat să mergi pe acest drum?

M.D.: Am ales facultatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, deoarece medicina este domeniul în care aș putea să îmi valorific cel mai bine aptitudinile. Mereu mi s-a părut fascinant corpul uman și doresc să înțeleg în detaliu modul în care acesta funcționează.

R: Cum îți imaginezi viitorul peste cinci sau zece ani?

M.D.: Peste cinci ani voi fi studentă, iar peste zece voi fi medic rezident, deci mă voi afla tot într-un proces amplu de învățare.

R: Ce le-ai spune colegilor mai mici care își doresc să devină șefi de promoție?

M.D.: I-aș încuraja să nu învețe doar pentru note, pentru că, astfel, le va fi foarte greu. Eu am încercat să găsesc frumusețea fiecărei discipline și am tratat fiecare materie cu multă curiozitate. Am fost atentă la ore, mi-am făcut temele constant și am învățat logic. În acest fel, am înțeles totul de la clasă, iar efortul depus acasă nu a fost foarte mare.

R: Dacă ai putea retrăi anii de liceu, ai schimba ceva în parcursul tău?

M.D.: Nu aș schimba nimic, pentru că, uitându-mă în urmă, rememorez doar amintiri frumoase. Toate experiențele din trecut m-au modelat și m-au făcut să fiu persoana de acum, de care sunt foarte mândră.

R: Ce înseamnă, pentru tine, succesul și cum crezi că poate fi atins?

M.D.: Pentru mine, succesul înseamnă să îmi ating obiectivele fără să îmi pierd valorile pe parcurs. Cred că adevăratul succes apare atunci când obții rezultate remarcabile, rămânând în același timp modest și respectuos față de cei din jur. Nu este suficient doar să reușești, ci trebuie să lași în urmă un impact pozitiv prin exemplul pe care îl oferi. Succesul poate fi atins ușor dacă te adaptezi provocărilor, rămâi consecvent și ești dispus să înveți din greșeli.

R: Care este visul pe care speri să îl transformi în realitate în următorii ani?

M.D.: Visez să devin un medic de excepție și profesor universitar la una dintre facultățile de medicină din țară. Îmi doresc să îmi construiesc o carieră de succes în România și, în același timp, o familie fericită și unită.