Mai puține victime, dar mai multe accidente grave pe șoselele din Maramureș

Primele șase luni ale anului 2026 au adus o ușoară creștere a numărului accidentelor rutiere grave în județul Maramureș. Potrivit datelor prezentate de Daniel-Ovidiu Cătană, numărul acestor evenimente a crescut cu aproximativ 5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cu toate acestea, bilanțul este mai bun în ceea ce privește victimele. Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în accidente rutiere a scăzut cu peste 22%, iar accidentele ușoare și numărul răniților au înregistrat, de asemenea, un trend descendent.

Analiza polițiștilor arată că principalele cauze ale accidentelor grave rămân conducerea sub influența alcoolului, indisciplina bicicliștilor, conducerea fără permis, neasigurarea la mersul înapoi și nerespectarea regulilor de către pietoni. Peste jumătate dintre accidentele grave produse în județ au avut la bază una dintre aceste cauze.

Cele mai multe accidente s-au produs în interiorul localităților, iar ziua de miercuri și intervalul din jurul orei 17.00 au fost cele mai riscante din punct de vedere statistic.