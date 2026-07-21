Mamadou Lamine, fost jucător la FC Barcelona și FC Porto, a semnat cu CS Minaur

CS Minaur Baia Mare a reușit unul dintre cele mai importante transferuri ale verii. Clubul l-a prezentat oficial pe Diocou Soumaré Mamadou Lamine, handbalist care vine de la FC Porto și care are în palmares trofee importante câștigate alături de FC Barcelona.

Născut pe 10 martie 2000, în Fassada (Senegal), Mamadou s-a mutat încă din copilărie în Spania, țară în care s-a format ca handbalist. După începuturile la CD Iplacea, a ajuns la academia celebrului FC Barcelona, una dintre cele mai puternice din lume, iar în 2018 a debutat la prima echipă a clubului catalan.

Cariera sa a continuat la Rhein-Neckar Löwen, în Germania, și BM Logroño La Rioja, în Spania. Din ianuarie 2023 a evoluat pentru FC Porto, unde a devenit rapid unul dintre jucătorii de bază ai formației portugheze.

Handbalistul evoluează în principal pe postul de extremă dreapta, dar poate juca și inter dreapta. Stângaci, cu o înălțime de 1,83 metri, este apreciat pentru viteza sa, jocul eficient pe contraatac, inteligența tactică și procentajul ridicat de reușită la finalizare. În același timp, contribuie și în faza defensivă.

Palmaresul său este impresionant pentru un jucător de doar 26 de ani. A câștigat Liga Campionilor EHF în sezonul 2020/2021 cu FC Barcelona, fiind și campion al Spaniei, câștigător al Cupei Regelui, al Supercupei Spaniei și al Cupei Ligii. De asemenea, în sezonul trecut a devenit campion al Portugaliei cu FC Porto.

La nivel internațional, Mamadou a evoluat pentru reprezentativele de juniori și tineret ale Spaniei, iar ulterior a făcut pasul și spre echipa națională de seniori.

Ultimul sezon a fost și cel mai bun din cariera sa. În ediția 2024/2025, noul jucător al Minaurului a înscris 149 de goluri în 49 de meciuri pentru FC Porto, confirmând că este unul dintre cei mai valoroși jucători care ajung în această vară în Liga Zimbrilor.