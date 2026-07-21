Prefectul Rudolf Stauder s-a întâlnit cu localnicii din Băița de sub Codru

De curând, prefectul județului, Rudolf Stauder, a fost prezent în comuna Băița de sub Codru, unde a stat de vorbă cu cetățenii și a discutat deschis despre problemele, nevoile și proiectele importante pentru comunitate.

”Cu această ocazie am vizitat mai multe obiective de investiții, printre care noul sediu al Primăriei, terenul de sport și străzile aflate în proces de reabilitare. Sunt proiecte care demonstrează că, atunci când există implicare și o viziune clară, lucrurile se pot realiza. Îl felicit pe primarul Bogdan Pop pentru modul în care administrează comuna și pentru preocuparea constantă de a atrage investiții și de a îmbu­nătăți condițiile de trai ale locuitorilor”, a precizat Rudolf Stauder.