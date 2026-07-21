S-a stins un mare cărturar – Blaga Mihoc

Sunt oameni în lumea noastră românească devotați liniștii intelectuale, urmând crezul eminescian de mare folos: „Acela care vrea să facă ceva nu discută, ci lucrează”. Așa a fost și cărturarul Blaga Mihoc, care în aceste zile s-a stins din viață. A avut o contribuție importantă la primenirea istoriografiei maramureșene. Vestea tristă mi-a dat-o bunul lui prieten, intelectualul de marcă, prietenul Ion Ardeleanu-Pruncu, care a păstrat legătura cu istoricul până în ultimele zile de viață. I-a legat o prietenie lungă și devotată. Prof. univ. dr. Blaga Mihoc (1943-2026) s-a născut în satul Talpe, Bihor. A urmat cursurile Facultății de Istorie și Filologie din Cluj-Napoca, unde și-a luat și doctoratul în istorie. Cariera și-a început-o în învățământ. Apoi a fost muzeograf la Muzeul Județean din Baia Mare și la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, unde a continuat cercetarea științifică.

A devenit profesor universitar la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Oradea. A format multe generații de studenți și a recuperat pagini importante din istoria României. A elaborat numeroase volume și studii dedicate istoriei Transilvaniei. Cercetările sale în arhive au contribuit la recuperarea unor documente esențiale privind persecuțiile suferite de clericii greco-catolici în perioada regimului comunist, fiind apreciat pentru rigoarea cercetărilor sale. A activat, vreo zece ani, la Muzeul Județean Maramureș, din Baia Mare, unde a contribuit la valorificarea patrimoniului istoric din zonă și a organizat unele muzee memoriale. Cum sunt cele dedicate tribunului Vasile Lucaciu și George Pop de Băsești.

Eram în preajma lui ca prieten și jurnalist, și știu că lui i se datorează documentația pentru portretele unioniste ale celor doi maramureșeni și edificarea caselor memoriale de la Șișești și Băsești. Evident, au fost și alți istorici și cercetători din Maramureș. Îmi aduc aminte de o lucrare privind lupta pentru drepturi și libertăți a populației românești din Lăpuș, Chioar, Sătmar, Chioar, Sălaj și Maramureș. La invitația episcopului Vasile Hosu a predat istoria la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Oradea, fiind titularul catedrei de istorie modernă universală și a României. Prin erudiția și talentul pedagogic, dar și prin noblețea caracterului, a format numeroși studenți, pe care i-a apropiat de adevărul istoric și valorile culturii. Lucrările sale dedicate Episcopiei Greco-Catolice și marilor personalități ale Bisericii Unite cu Roma au devenit repere bibliografice importante pentru istorie și teologie.

A cercetat arhive și biblioteci vreme de peste cinci decenii, cu rigoarea omului de știință și cu devoțiunea celui care înțelege că istoria reprezintă memoria vie a unei comunități. Cărturarul Blaga Mihoc va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un om al cunoașterii, un spirit generos și neîntrecut slujitor al adevărului istoric. Perioada maramureșeană a cărturarului Blaga Mihoc a lăsat urme semnificative în istoria Ținutului. Pe lângă cele două case memoriale a scos la lumină documente care se referă la trecutul nostru. Alături de preocupările lui de istorie, a fost și un om al prieteniei. M-am bucurat de blândețea lui intelectuală profundă și generoasă. Ne-a legat și orașul Beiuș, unde eu am făcut armata, iar el studiile liceale.

A adunat în jurul lui oameni de cultură din județ. Am fost de mai multe ori la Șișești și Băsești, momente de neuitat pentru a cunoaște figurile legendare ale lui Vasile Lucaciu și George Pop de Băsești. Într-o vreme în care istoria ni se spunea cu un singur vector. În atelierul sculptorului Mihai Olos despre istorie se vorbea pornind de la documente. Cărturarul Blaga Mihoc ne era garanție. Aici veneau prieteni ai lui. Cum au fost profesorul Ion Igna, artiștii plastici Ilie Cămărășan, ori Titus Petruse, poetul Ștefan Bellu, ori prozatorul George Maria Banu. Evident și alții care completau tabloul cu prieteni. Cronicar de carte, eseist și publicist cu vocație polemică întru decantarea adevărului istoric, Blaga Mihoc și-a câștigat un loc binemeritat în galeria cu personaje locuite de un spirit șlefuit și devotat luminării trecutului nostru.

Cărțile sale sunt rodul unor îndelungate și minuțioase cercetări. De aici și autenticitatea lor. Maramureșul îi este recunoscător. Văd lumânări aprinse la Șișești și Băsești, locuri unde Cărturarul și-a dovedit vocația de întemeietor. Ioan Ardelean, suntem mai săraci cu un prieten, cu un om nobil în cultura lui! Memorie binecuvântată!