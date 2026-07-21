Șase medalii pentru LPS Baia Mare la Campionatul Național

Sportivii de la LPS Baia Mare, structura Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, au avut o evoluție foarte bună la Campionatul Național de atletism pentru categoriile de vârstă U16 și U23, desfășurat la Deva. Băimărenii s-au întors acasă cu nu mai puțin de șase medalii.

Cea mai importantă performanță i-a aparținut lui Matei Nikolasz, care a devenit campion național și a adus medalia de aur delegației maramureșene.

Alte patru medalii de argint au fost obținute de Andreia Grin, Iulia Barbu, Mihai Dănescu și Vasile Turcsin, în timp ce Ioana Buteanu a urcat pe treapta a treia a podiumului și a cucerit medalia de bronz.

Reprezentanții LPS Baia Mare au apreciat prestația sportivilor, subliniind că a fost „un weekend plin de emoții, muncă și performanță pentru atleții noștri, care au intrat în competiție cu ambiție și dorința de a-și depăși limitele.”