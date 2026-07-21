Scandal între două familii la Șomcuta Mare

Patru persoane sunt cercetate de polițiști după un conflict izbucnit între două familii în orașul Șomcuta Mare.

Incidentul s-a petrecut duminică, 19 iulie, în jurul orei 19.30, pe strada Mireșului. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că, pe fondul unor neînțelegeri, patru persoane s-ar fi agresat fizic reciproc.

În urma altercației, o tânără de 22 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șomcuta Mare au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.