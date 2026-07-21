Tineri români și chinezi în vizită la prefectură

Prefectul Rudolf Stauder și subprefectul Eniko Krizsanovszki au primit vizita unui grup de tineri din România și Republica Populară Chineză, în cadrul proiectului ”Întâlnire între tinerii români și chinezi”, desfășurat în perioada 15–19 iulie 2026, ca parte a evenimentului ”Sub semnul Dragonului – O cultură, o experiență, o lună de descoperiri”, inițiat de Camera de Comerț și Industrie România–China, Filiala Maramureș, în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia Mare.

”Prefectul și subprefectul au oferit o prezentare a patrimoniului cultural și spiritual al Maramureșului, subliniind valoarea tradițiilor autentice, a identității locale și a obiectivelor de interes istoric, cultural și turistic care conferă unicitate acestei zone. În cadrul dialogului, oficialii au adresat tinerilor întrebări referitoare la impresiile formate în urma vizitelor efectuate până în prezent și la experiențele trăite în județ”, au punctat reprezentanții Prefecturii Maramureș. Prin promovarea dialogului intercultural și a schimbului de experiență, acest proiect contribuie la consolidarea punților de colaborare și înțelegere reciprocă între culturi, tradiții și valori.