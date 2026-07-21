Ultima zi de înscriere la Bacalaureatul de toamnă

Pentru absolvenții care nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat sau cei care doresc să susțină din nou una sau mai multe probe, astăzi, 21 iulie, e ultima zi de înscriere la cea de-a doua sesiune. Evaluarea competențelor are loc în intervalul 3-7 august 2026, după încheierea perioadei de înscriere.

Calendarul Bacalaureatului „de toamnă” este următorul:

3-4 august 2026 – Proba A: Evaluarea competențelor ling­vistice de comunicare orală în limba română;

4-5 august 2026 – Proba B: Evaluarea competențelor ling­vistice de comunicare orală în limba maternă;

5-6 august 2026 – Proba C: Evaluarea competențelor ling­vistice într-o limbă de circulație internațională;

6-7 august 2026 – Proba D: Evaluarea competențelor digitale;

10 august 2026 – Proba E.a): Limba și literatura română; 1

1 august 2026 – Proba E.c): Proba obligatorie a profilului;

12 august 2026 – Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării;

13 august 2026 – Proba E.b): Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afişate în 18 august. În aceeaşi zi vor putea fi vizualizate lucrările şi se vor putea depune contestaţii, la fel şi în zilele de 19-20 august. În 24 august vor fi afişate rezultatele finale.