Creșă modernă, inaugurată în Rona de Jos, în prezența lui Cseke Attila

Prima creșă nouă, în mediul rural, din Maramureșul Istoric a fost inaugurată de curând, în prezența ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Creșa are patru grupe cu o capacitate totală de 40 de copii și cuprinde săli de joacă, dormitoare, sală pentru festivități, bucătărie și spălătorie proprie, precum și cabinet medical. De asemenea, unitatea de învățământ are și spații administrative, precum și un loc de joacă în aer liber.

„Creșa este modernă și prietenoasă cu mediul înconjurător, de tip nZEB, fiind dotată cu panouri solare și panouri fotovoltaice, pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile. Acest proiect a fost demarat în anul 2021, imediat după ce Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat Programul guvernamental de construire de creșe „Sfânta Ana”, În 12 Octombrie 2021, am transmis solicitarea privind includerea obiectivului de investiții în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social către Compania Națională de Investiții SA.

În 8 decembrie 2022, a fost aprobat ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 3198 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții care se realizează pe baza proiectului tip – Construire creșă mică. În 7 februarie 2024, am semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și cu Compania Națională de Investiții SA protocolul de predare-primire a amplasamentului, iar în 16 iunie 2025 a fost emisă autorizația de construire. În 15 septembrie 2025, au început lucrările”, a declarat Ion Herbil, primarul comunei Rona de Jos.

La eveniment au fost prezenți reprezentanții Companiei Naționale de Investiții SA, precum și reprezentanți ai administrației județene.