Două medii de 10 la examenul de definitivat în Maramureş

La nivel naţional, 40 de cadre didactice dintre cele 8.948 care au fost notate în urma probei scrise de la examenul de definitivare în învățământ au obținut media 10, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Anul trecut, 38 de profesori au avut media 10 la definitivat, ceea ce înseamnă că, anul acesta, creșterea este de 5%. În Maramureş s-au înregistrat două medii de 10, în cazul unui candidat la matematică şi al unei candidate la limba şi literatura germană modernă. Media minimă de promovare a examenului este 8 (opt). Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.