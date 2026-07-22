Hram la Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus

Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus, Maramureș, satul natal al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, își va sărbători hramul în 23 iulie.

Slujba va începe la ora 9 și va fi oficiată de un sobor de preoți și diaconi în fruntea cărora se va afla mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, ÎPS Andrei Andreicuț. Sunteți așteptați cu drag la sărbătoarea organizată în cinstea Sfintei Maria Magdalena, ocrotitoarea mănăstirii. Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus, aflată la granița cu trei județe – Maramureș, Satu Mare și Sălaj. A fost înființată în anul 2012, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei.