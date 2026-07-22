În Coaș, s-a afișat planul cadastral sector „Brăniștioara”

Primăria comunei Coaș anunță cetățenii că, la sediul primăriei, a fost afișat planul cadastral pentru sectorul 15 „Brăniștioara”.

În vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, persoanele care se identifică cu parcelele din acest sector sunt rugate să se prezinte la primărie pentru identificare și eventuale rectificări.

„Perioada de contestații este până la data de 14 septembrie 2026. După expirarea acestui termen, eventualele reglementări se vor putea rezolva doar în instanță”, au transmis reprezentanții autorităților locale.