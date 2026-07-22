Mineritul la genul feminin la Muzeul Tarnița

Paginile de istorie vie ale Muzeului Tarnița, Băița, s-au îmbogățit cu o poveste profundă, adusă de dincolo de ocean. Oficialii Primăriei Tăuții-Măgherăuș au primit-o în vizită la muzeu pe Veronica Szinkulics, sosită tocmai din Canada pentru a reînnoda firele nevăzute care o leagă de pământul natal și de oamenii săi.

Născută în localitatea Nistru și cunoscută publicului pentru volumele sale „Născut într-un sat de mineri” , „Valea Nistrului” sau cercetarea profundă „Broderia ca formă de comunicare” , Veronica Szinkulics este un cronicar al destinelor împletite strâns cu asprimea și speranțele comunită­ților minerești.

„Cu ocazia acestei vizite, autoarea a dăruit Muzeului Tarnița, Băița ultima sa carte publicată, un volum-manifest al rezistenței umane: „Femeilor din lumea noastră fără cer”. Prin această carte, Veronica Szinkulics propune o perspectivă unică și extrem de valoroasă: mineritul la genul feminin.

Dacă bărbații coborau în măruntaiele pământului, în întunericul absolut, soțiile minerilor rămâneau la suprafață să poarte pe umeri o altă bătălie, nevăzută, dar la fel de grea. Cartea este un omagiu adus acestor femei puternice, adesea uitate de cronicile oficiale, dar care au fost adevărate „ferestre” prin care lumina, dragostea și normalitatea au intrat în casele minerilor”, au punctat oficialii primăriei.

Piesa centrală a cărții sale este nevoia disperată de ,,ferestre” într-o lume lipsită de cer. Iar în zonele miniere, autoarea ne arată că aceste ferestre au fost adesea create prin artă și tradiție.

„Îi mulțumim dnei Veronica Szinkulics pentru că nu și-a uitat rădăcinile, pentru că a oferit glas femeilor din lumea minerească și pentru că a lăsat la Tăuții-Măgherăuș o parte din sufletul său îmbrăcat în haine de carte”, au mai transmis oficialii administrației locale.