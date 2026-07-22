O Europă în care să credem

Tot mai des aud voci care pun sub semnul îndoielii încrederea în Uniunea Europeană. Bine, atunci cu cine mergem? Răsăritul este ocupat cu războiul, iar cu el avem experiențe neplăcute prin vreme. A râvnit și mai dorește teritorii istorice românești. Mai ales că Putin a dat ordin savanților ruși să descopere doctoria nemuririi. Hilară obsesie! Apoi, cultura română vine, în bună parte, din Occident. Mulți dintre oamenii noștri de stat și de cultură s-au instruit în Apus. Unirea cea Mică și Unirea cea Mare au primit garanția Occidentului. Dar să nu uităm nici pavăza Americii. În lumea modernă, statele mici și mijlocii sunt supuse unor rigori care le cam știrbește demnitatea. Asta nu înseamnă că renunțăm la demnitate.

Privirea mea se îndreaptă spre Europa în aceste vremuri agitate. Oare ne-am putea gospodări singuri? Evident este o utopie. Faptul că facem parte din Uniunea Europeană ne este de folos. Aveți altă soluție? Că mai avem nemulțumiri este un fapt firesc, când s-au adunat atâtea state independente laolaltă, fiecare cu destinul lor în istorie. Totul depinde de cei care ne conduc, de cum știu să ne apere interesele. Oameni luminați, europeni, intelectuali de orientare conservatoare s-au întâlnit la Paris și au dat publicității, în 7 octombrie 2017, un manifest intitulat: „O Europă în care putem să credem.” Documentul, l-am citit, este izvorât dintr-o profundă îngrijorare și deziluzie față de mersul lucrurilor și și-a propus să tragă un semnal de alarmă asupra moștenirii civilizației europene prin autoamăgire și deformare ideologică și dorește să transmită un mesaj pozitiv.

Au fost, atunci, intelectuali din Franța, Cehia, Ungaria, Polonia, Marea Britanie, Germania, Olanda, Belgia, Norvegia și Spania. România a lipsit. Însă nu am ieșit din geografia Europei. Am reținut câteva idei din manifest, care sunt valabile și pentru România. Se pleacă de la ideea că Europa este casa noastră. Europa ne aparține și noi aparținem Europei. Suntem sub amenințarea falsei Europe, care este utopică și tiranică. Campionii falsei Europe sunt vrăjiți de superstiția progresului inevitabil și resping rădăcinile ei creștine. Națiunile și cultura noastră sunt golite de conținut și înlocuite de fantasma unei Europe iluzorii. Adevărata Europă este o niciodată perfectă. Autorii manifestului susțin că se promovează o falsă libertate, adică un devotament fără precedent pentru libertatea umană. O libertate eliberată de orice constrângere. Individualismul, izolarea și lipsa de țel se răspândesc.

Suntem reglementați și ges­tionați chiar în timp ce libertatea este ridicată în slăvi. Constatăm o creștere a tiraniei tehnocratice. Falsa Europă este fragilă și neputincioasă. Se promovează o cultură a negării de sine. Popoarele Europei sunt tot mai sceptice cu privire la conducătorii lor. Azi, Europa este dominată de un materialism lipsit de sens și incapabil să mai motiveze femeile și bărbații să-și întemeieze o familie. Manifestul respinge pseudoreligia. Recent, pe la noi prin România, un partid cere interzicerea religiei în școli. Eu am mai prins un sistem cu asemenea doctrină. Face parte din falsa Europă. Avem nevoie de oameni de stat responsabili. Să rupem vraja falsei Europe și cruciada ei utopică. Un bun lider politic administrează bunăstarea propriului popor. Trebuie recuperată demnitatea anumitor roluri sociale. Părinții și profesorii au datoria de a-i forma pe cei care le-au fost dați în grijă.

Drepturile fundamentale trebuie protejate. Dar o democrație sănătoasă necesită ierarhii sociale și culturale care încurajează căutarea excelenței și îi cinstesc pe cei care slujesc binele comun. Trebuie să restaurăm cultura morală. Nu trebuie să permitem ca o falsă imagine a libertății să împiedice folosirea prudentă a legii pentru a combate viciul. Este nevoie de o reformă a educației. Autorii manifestului cred că Europa are o istorie și o cultură demne de a fi păstrate. Trebuie să reînnoim cultura înaltă a Europei, stabilind frumosul și sublimul ca standard comun și respingând degradarea artelor într-un fel de propagandă politică. Căsătoria și familia sunt esențiale. Căsătoria stă la temelia societății civile și a armoniei între bărbați și femei. Manifestul afirmă că cele mai importante roluri pe care le avem în societate și ca ființe umane sunt cele de MAMĂ și de TATĂ. Nu părinte 1 și părinte 2.

Viitorul nostru este în adevărata Europă. Suntem îndreptățiți să ne iubim patriile natale și dorim să le transmitem integral copiilor noștri. Ca europeni, avem și o moștenire culturală comună, iar această moștenire ne cere să trăim împreună în pace, ca o Europă a națiunilor. Manifestul intelectualilor conservatori, redactat la Paris, este mai lung. Am selectat câteva idei pentru lămurirea cititorilor. Cu precizarea că fiecare avem dreptul la părerile noastre. Fiecare cu Europa lui, dar să nu uităm și de opiniile altora. Care ne sunt folositoare. Că singurătatea națiunilor este greu de conceput, mai ales în vremea de astăzi. Alegeți care este Europa în care să credem! Una cu pace și mai multă liniște.