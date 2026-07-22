Pas important pentru viitorul turistic al comunei Băiuț

În urmă cu aproximativ 10 zile, Primăria Comunei Băiuț a depus la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului documentația necesară pentru recunoașterea localităților din comună ca sate specializate.

„Am primit cu bucurie cele trei diplome de recunoaștere, un moment care marchează o etapă importantă în promovarea și dezvoltarea turistică a comunei Băiuț. Băiuț, Strâmbu Băiuț și Poiana Botizii sunt apreciate pentru valorile lor naturale, patrimoniul local și autenticitatea care le transformă în destinații deosebite pentru cei care caută liniște, natură și experiențe autentice. Această recunoaștere reprezintă mai mult decât o diplomă – este o confirmare a potențialului turistic al zonei și un pas important în consolidarea imaginii comunei Băiuț ca destinație turistică de interes național”, au declarat oficialii Primăriei Băiuț.