Programul „Primul ghiozdan” continuă în școlile din Maramureș

Aleșii maramureșeni au dat vot favorabil pentru participarea Consiliului Județean Maramureș la implementarea proiectului „Primul ghiozdan” pentru anul școlar 2026-2027, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și unitățile administrativ – teritoriale.

Practic, CJ Maramureș alocă bani pentru acordarea primului ghiozdan cu rechizite pentru copiii din mediul rural și din orașele mici care merg prima dată la școală, din toamnă. „Este un program început acum mulți ani de Consiliul Județean în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și fiecare primărie de comună și orașe mici din județ, fără municipalități care au suficienți bani pentru a-și desfășura propriile programe. În special pentru copiii din rural și urbanul mic, CJ alocă bani pentru a le oferi un ghiozdan complet cu rechizite aferente, celor care merg prima dată la școală”, a explicat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Proiectul a fost inițiat de Liliana Moga, pe vremea când era consilier județean.