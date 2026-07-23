175 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 175 locuri de muncă vacante.

Se caută: ambalator manual, ajutoare bucătari, asistent personal al persoanei cu handicap grav, bucătari, cameristă hotel, electricieni, funcționar administrativ, îngrijitor spații verzi, muncitori necalificați, operator introducere, validare și prelucrare date, operator la mașini-unelte semiautomate și automate, programator fabricație/lansator fabricație, recepționer medical, reprezentant comercial, vânzător, dar și consilier instituții publice, inginer automatist, inginer electroenergetică, inginer mecanic, manager de întreprindere socială, specialist în domeniul calității, specialist marketing, tehnician dentar, tehnician echipamente de calcul și rețele.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (28):

• ambalator manual (5)

• bucătar (2)

• cameristă hotel (3)

• femeie de serviciu (1)

• îngrijitor spații verzi (1)

• manipulant mărfuri (4)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (5)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

Învățământul primar –Școală generală incompletă (7):

• manipulant mărfuri (1)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (3)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (3)

Studii gimnaziale – Școala Generală (25):

• ajutor bucătar (2)

• asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan (3)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• barman (1)

• cusător piese din piele și înlocuitori (10)

• femeie de serviciu (1)

• lucrător comercial (3)

Studii liceale – Liceu de specialitate (16):

• director magazin (1)

• electrician exploatare rețele electrice (3)

• logistician responsabil comenzi (1)

• lucrător comercial (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

• vânzător (8)

Studii liceale – Liceu Teoretic (35):

• ajutor ospătar (1)

• alpinist utilitar (3)

• asistent manager (2)

• casier (2)

• croitor (3)

• femeie de serviciu (1)

• funcționar administrativ (1)

• instructor de fitness (1)

• instructor sportiv (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• lenjer, confecționer lenjerie după comandă (1)

• lucrător comercial (5)

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (2)

• operator calculator electronic și rețele (2)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• operator la mașini-unelte semiautomate și automate (1)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• recepționer medical (1)

• reprezentant comercial (1)

• șef schimb (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (47):

• agent de securitate (9)

• ajutor bucătar (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (6)

• electrician de întreținere și reparații (1)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• electrician pentru utilizarea energiei electrice (3)

• electromecanic mașini și echipamente electrice (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (2)

• lucrător comercial (1)

• sudor (1)

• șofer automacaragiu (1)

• șofer de autoturisme și camionete (6)

• tapițer (4)

• tâmplar universal (5)

• ucenic (4)

Studii Postliceale (7):

• asistent medical generalist (4)

• ospătar (chelner) (3)

Studii Universitare (10):

• consilier instituții publice (1)

• inginer automatist (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer mecanic (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• specialist în domeniul calității (1)

• specialist marketing (2)

• tehnician dentar (1)

• tehnician echipamente de calcul și rețele (1)