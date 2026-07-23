Descoperă tradiția vie a lemnului la DRANICA Fest 2026

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de coordonator al proiectului transfrontalier „DRANICA.24 – Promoting the Intangible Wooden Heritage of the Carpathian Euroregion” (n.r. Promovarea patrimoniului imaterial din lemn al Euroregiunii Carpați) vă invită la DRANICA – Festivalul Meșteșugurilor Tradiționale în Lemn.

Evenimentul va avea loc vineri, 24 iulie, în intervalul 10-18, la Muzeul Satului Maramureșean din Sighetu Marmației. DRANICA Fest aduce împreună meșteri populari și artizani ai lemnului din Ungaria, România și Ucraina. „Pe parcursul zilei, vei avea ocazia să le afli poveștile, să admiri tehnicile de lucru și să înțelegi câtă răbdare și pasiune se ascund în spatele fiecărui obiect creat manual. Spre deosebire de o expoziție clasică, la festival vei urmări întregul proces de creație în timp real. În cadrul atelierelor deschise vei putea să urmărești pas cu pas cum lemnul brut este selectat, cioplit, sculptat și transformat în piesele dorite. Și mai mult decât atât, vei putea sta de vorbă direct cu meșterii, adresându-le întrebări și explorând materialele folosite”, precizează organizatorii.

Festivalul va constitui, de asemenea, un loc de întâlnire pentru cercetători, experți în patrimoniu cultural, meșteșugari, practicieni și reprezentanți ai organizațiilor implicate în prelucrarea tradițională a lemnului, conservarea patrimoniului, educație și cooperare transfrontalieră. Deși atelierele au o latură tehnică și educațională, festivalul este gândit să fie accesibil și captivant pentru oricine: familii, tineri, turiști, localnici sau pasionați de meșteșuguri. Proiectul DRANICA.24 – Promoting the Intangible Wooden Heritage of the Carpathian Euroregion își propune să protejeze și să ducă mai departe patrimoniul cultural imaterial al lemnului din Euroregiunea Carpatică. Intrarea este gratuită și deschisă tuturor, iar înregistrarea se face direct la fața locului. Evenimentul este organizat și coordonat de Muzeul Maramureșan, cu sediul în Piața Libertății nr. 15, 435500 Sighetu Marmației, județul Maramureș, România.