În Maramureș, doar 5 candidați au rămas pe dinafară, la repartizarea computerizată în licee

În urma repartizării computerizate desfășurate în data de 22 iulie, în cadrul admiterii în învățământul liceal, 2.650 de candidați din județul Maramureș au fost repartizați la unități de învățământ liceal din județ; 54 de candidați proveniți din alte județe au fost repartizați la unități de învățământ liceal din Maramureș, iar 61 de candidați din județul Maramureș au fost repartizați la unități de învățământ liceal din alte județe. Doar 5 candidați au rămas pe dinafară, potrivit informațiilor furnizate de oficialii Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.

Anterior, în etapa desfășurată în data de 16 iulie, au fost repartizați: 41 de candidați pe locurile distinct alocate elevilor cu cerințe educaționale speciale, toți proveniți din județul Maramureș; 40 de candidați pe locurile distinct alocate elevilor de etnie romă, dintre care 4 proveniți din alte județe. De azi, 23 iulie și până marți, 28 iulie, elevii admiși pot merge, alături de părinți, la liceul la care au fost repartizați pentru a-și confirma locul. În 28 iulie va fi transmisă de către unitățile de învățământ liceal situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere. În perioada 29-31 iulie este programată rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.