Încep asfaltările pe Izvorul Negru și Izvorul Dragoș din Moisei

Primăria Moisei anunță că s-a dat startul lucrărilor de asfaltare pe unul dintre cele mai circulate drumuri din localitate. Este vorba de Izvorul Negru, motiv pentru care circulația rutieră va fi închisă temporar, pe tronsonul cuprins între Pensiunea Casa Ina până la baza pantei care urcă spre Mănăstirea Moisei.

„Restricția de circulație va fi valabilă pe parcursul acestei săptămâni, până la finalizarea lucrărilor de asfaltare. Îi rugăm pe locuitorii din zonă să dea dovadă de înțelegere și să își mute autoturismele în zona în care circulația va rămâne permisă, pentru desfășurarea lucrărilor în cele mai bune condiții. Știm că aceste restricții creează un disconfort temporar, însă sunt necesare pentru realizarea unei investiții importante, care va îmbunătăți considerabil condițiile de circulație și confortul tuturor celor care folosesc acest drum”, au precizat reprezentanții primăriei.

De altfel, odată ce lucrările de aici vor fi gata, utilajele se vor muta pe Izvorul Dragoș, unde va fi turnat un nou strat de asfalt.

„Începem să turnăm covorul de asfalt pe Izvorul Negru. După ce vom termina acolo, vom continua cu asfaltările pe Izvorul Dragoș. Noi sperăm ca săptămâna aceasta să terminăm pe Izvorul Negru, structura drumului este de beton și vom turna doar un strat de asfalt. Betonul este întrerupt la 3-4 metri și vom pune plasă, pentru că altfel se fisurează asfaltul”, a declarat Grigore Tomoiagă, primarul comunei Moisei.