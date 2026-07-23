La Spitalul de Boli Infecțioase Baia Mare, proiectul de extindere și dotare a ambulatoriului, la final

Consiliul Județean (CJ) Maramureș, în parteneriat cu Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, anunță finalizarea proiectului „Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesibilității serviciilor de sănătate pentru pacienții din mediul urban și rural din județul Maramureș, precum și din județele limitrofe Satu Mare, Sălaj și Bistrița-Năsăud, prin construirea unui corp nou de clădire, ca extindere a ambulatoriului integrat existent, și dotarea acestuia cu echipamente medicale specifice.

„Investiția contribuie la asigurarea continuității actului medical, la eficientizarea circuitelor sanitare și la crearea unor condiții corespunzătoare din punct de vedere termic, al ventilației, igienei, circulației și evacuării. Proiectul a urmărit interconectarea funcțională a celor două pavilioane ale secției de psihiatrie prin extinderea ambulatoriului integrat, în scopul asigurării continuității serviciilor medicale și a unui demers curativ coerent.

Prin extinderea și dotarea ambulatoriului au fost create condițiile necesare pentru diversificarea serviciilor medicale oferite pacienților. Pe lângă specialitățile clinice existente — dermatovenerologie, psihiatrie și boli infecțioase — investiția permite dezvoltarea serviciilor de cardiologie, endocrinologie și medicină internă, contribuind la creșterea capacității spitalului de a răspunde nevoilor medicale ale populației”, au explicat reprezentanții CJ Maramureș.

Printre principalele rezultate și beneficii ale investiției amintim: creșterea accesibili­tă­ții serviciilor medicale pentru pacienții din județul Maramureș și din județele limitrofe; diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor medicale; crearea condițiilor pentru dezvoltarea serviciilor de cardiologie, endocrinologie și medicină internă; consolidarea serviciilor existente de dermatovenerologie, psihiatrie și boli infecțioase; eficientizarea fluxurilor și circuitelor sanitare; îmbunătățirea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile oferite în regim ambulatoriu.

Valoarea totală a proiectului este de 27.553.379,17 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 15.618.961,34 lei, iar contribuția proprie este de 11.934.417,82 lei. Perioada de implementare a proiectului a început la data de 24 mai 2023 și se va finaliza la 08.08.2026.