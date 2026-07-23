Lucrările la Cinematograful Dacia sunt în grafic

Viceprimarul municipiului Baia Mare, Pap Zsolt, a efectuat de curând o vizită pe șantierul de la Cinematograful Dacia, pentru a verifica stadiul lucrărilor. Deocamdată, execuția este în grafic. „Zilele trecute am verificat stadiul lucrărilor de pe șantier. Vestea bună este că se lucrează într-un ritm accelerat, pe mai multe fronturi. Luna viitoare se dorește finalizarea lucrărilor de consolidare până la cota zero. În același timp, se lucrează la sala mare de spectacole, acoperișul este deja într-un stadiu avansat, iar lucrările la terase avansează conform graficului. Mai este mult de lucru, însă ceea ce contează este că suntem în grafic și că lucrările sunt executate la standarde de calitate”, a declarat Pap Zsolt.

În amenajarea clădirii s-a pus accent pe păstrarea elementelor arhitecturale specifice, pentru a păstra farmecul cinematografului.