Lucrările la Cinematograful Dacia sunt în grafic

Viceprimarul municipiului Baia Mare, Pap Zsolt, a efectuat de curând o vizită pe șantierul de la Cinematograful Dacia, pentru a verifica stadiul lucrărilor. Deocamdată, execuția este în grafic. „Zilele trecute am verificat stadiul lucrărilor de pe șantier. Vestea bună este că se lucrează într-un ritm accelerat, pe mai multe fronturi. Luna viitoare se dorește finalizarea lucrărilor de consolidare până la cota zero. În același timp, se lucrează la sala mare de spectacole, acoperișul este deja într-un stadiu avansat, iar lucrările la terase avansează conform graficului. Mai este mult de lucru, însă ceea ce contează este că suntem în grafic și că lucrările sunt executate la standarde de calitate”, a declarat Pap Zsolt.
În amenajarea clădirii s-a pus accent pe păstrarea elementelor arhitecturale specifice, pentru a păstra farmecul cinematografului.
„Dincolo de lucrările de bază, am insistat ca elementele care amintesc de vechea funcțiune a clădirii să fie păstrate și valorificate. În acest sens, proiectoarele de film vor fi restaurate și expuse în incinta clădirii renovate, ca piese de patrimoniu care vor spune povestea acestui loc. De asemenea, basoreliefurile de pe exteriorul clădirii vor fi protejate și restaurate, astfel încât să își recapete frumusețea de odinioară”, a mai punctat viceprimarul Băii Mari. Acest proiect este cofinanțat prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), coordonată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), condus de domnul ministru Cseke Attila.
Iar avem o lucrare în grafic!Sunt convins că această abureală ieftina(suntem în grafic,se lucrează cu spor,e.t.c.),se va dovedi,că la fel ca toate lucrările din municipiu este o mare minciună.Vom avea termene amânate și costuri mult mai mari decât cele prevăzute la încheierea contractului.Punem pariu?Să nu uit,vom avea în schimb multe petreceri organizate de primar,ca să sărbătorim in avans realizările mărețe.