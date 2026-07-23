Se montează panouri fotovoltaice pe clădirile publice în Vișeu de Sus

Primăria Orașului Vișeu de Sus continuă implementarea proiectelor care aduc economii la bugetul local și contribuie la un oraș mai eficient din punct de vedere energetic. În prezent, este în plină derulare proiectul de instalare a panourilor fotovoltaice pe 11 obiective – clădiri publice aflate în proprietatea UAT Vișeu de Sus, printre care școli, grădinițe, Sala de Sport, Dispensarul TBC.

„Prin producerea energiei electrice din surse regenerabile, aceste clădiri vor avea costuri mult reduse cu energia, iar surplusul de energie produs va contribui la reducerea cheltuielilor cu iluminatul public, în beneficiul întregii comunități. Totodată, pregătim alte două proiecte care vor fi depuse pentru finanțare prin Ministerul Energiei: un proiect pentru extinderea sistemelor fotovoltaice pe alte clădiri publice, realizarea unui parc fotovoltaic și instalarea de pompe de căldură; un proiect dedicat implementării unor sisteme de baterii pentru stocarea energiei, astfel încât energia produsă să fie utilizată cât mai eficient”, au declarat reprezentanții primăriei.