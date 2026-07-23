Un nou pas important pentru participanții la proiectul OPORTUN

În această lună, 27 de participanți au susținut examenul aferent cursului de perfecționare „Debitator semifabricate”, desfășurat în cadrul proiectului OPORTUN – Oportunități flexibile de formare profesională continuă.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului, a transmis felicitări absolvenților pentru implicare, perseverență și efortul depus pe parcursul programului de formare profesională și le urează succes în continuarea parcursului profesional.