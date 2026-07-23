În această lună, 27 de participanți au susținut examenul aferent cursului de perfecționare „Debitator semifabricate”, desfășurat în cadrul proiectului OPORTUN – Oportunități flexibile de formare profesională continuă.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului, a transmis felicitări absolvenților pentru implicare, perseverență și efortul depus pe parcursul programului de formare profesională și le urează succes în continuarea parcursului profesional.
Un nou pas important pentru participanții la proiectul OPORTUN
În această lună, 27 de participanți au susținut examenul aferent cursului de perfecționare „Debitator semifabricate”, desfășurat în cadrul proiectului OPORTUN – Oportunități flexibile de formare profesională continuă.