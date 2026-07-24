Aproape 200 de beneficiari au participat la activitățile preventive desfășurate de polițiștii Biroului Siguranța Școlară

În perioada 16–22 iulie, polițiștii au organizat și susținut activități preventive în cadrul taberelor și școlilor de vară desfășurate în localitățile Ocna Șugatag, Târgu Lăpuș, Curtuiușu Mare și Baia Mare, reunind aproape 200 de beneficiari – copii, cadre didactice, ghizi, coordonatori și voluntari.

În cadrul activităților desfășurate la Ocna Șugatag și Baia Mare, polițiștii au promovat Campania de informare „Când Martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează! Vocea ta e soluția!”, prin discuții interactive și exemple practice privind recunoașterea și combaterea fenomenului bullying, precum și importanța implicării martorilor în prevenirea și semnalarea acestor situații.

La Târgu Lăpuș, copiii au participat la activități dedicate siguranței rutiere, polițiștii prezentând, într-o manieră interactivă, regulile esențiale pe care aceștia trebuie să le respecte pentru a circula în siguranță.

Tot în această perioadă, la Centrul de Echitație și Hipoterapie din Curtuiușu Mare și la Liceul Internațional din Baia Mare, polițiștii Biroului Siguranța Școlară, alături de colegii din cadrul Grupei Canine, le-au oferit copiilor oportunitatea de a descoperi activitatea desfășurată de polițiști și câinii de serviciu. Temele abordate și activitățile organizate au fost adaptate vârstei participanților și au îmbinat informațiile preventive cu jocuri și exerciții interactive.

În colaborare cu polițiștii Serviciului Rutier, au fost organizate activități de educație rutieră la Centrul DAS Baia Mare, unde copiii au învățat, prin demonstrații și jocuri, regulile care îi ajută să fie în siguranță în trafic.