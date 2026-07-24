Au început demersurile pentru realizarea pasajului subteran la Semilună

Primăria Baia Mare face eforturi pentru a îmbunătăți situația traficului în zonele sensibile din oraș. Astfel, o investiție esențială este realizarea unui pasaj subteran la Semilună, care ar descongestiona substanțial aglomerația. De curând, reprezentanții autorităților locale au participat la o ședință de lucru cu oficialii ADR Nord-Vest, unde s-a discutat inclusiv despre acest obiectiv.

„Am mai vorbit despre acest proiect pe care l-am gândit și la care lucrăm deja, prin care ne propunem să rezolvăm problema traficului într-una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. Vestea bună este că am început demersurile și facem tot ce ține de noi să integrăm, cel puțin parțial, această investiție în proiectul de modernizare și reabilitare a bulevardului Regele Mihai I, obiectiv de investiții cu care am încredere că vom intra în execuție anul viitor. Asta înseamnă că nu mai așteptăm următorul exercițiu financiar european pentru a demara acest proiect. Suntem în faza de studiu de fezabilitate și încercăm să câștigăm timp, să valorificăm oportunitățile pe care le avem deja și să etapizăm investiția, astfel încât pasajul să prindă contur mult mai repede decât estimam inițial”, a explicat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

Cu această ocazie, s-a vorbit și despre Podul Unirii, aflat în construcție, și despre felul în care acesta poate fi integrat în proiectul Pieței Universității.

„Am discutat despre modul în care putem optimiza proiectele pe care le avem deja în implementare prin Programul Regional Nord-Vest. Ori de câte ori există posibilitatea de a introduce soluții tehnice mai bune sau de a aduce plusvaloare unei investiții, trebuie să profităm de această oportunitate.

Un astfel de exemplu este Podul Unirii, aflat în construcție, unde analizăm o nouă abordare arhitecturală, astfel încât acesta să fie integrat cât mai bine în viitorul proiect de amenajare a Pieței Universității și a bulevardului Independenței”, a mai punctat Doru Dăncuș.

Pe lângă proiectele aflate în desfășurare, se lucrează și la noi investiții, precum noile coridoare de mobilitate urbană și proiectele care vor fluidiza traficul și vor conecta mai bine cartierele orașului. De asemenea, s-au trecut în revistă investițiile pregătite pentru regenerare urbană, spații verzi, eficiență energetică, patrimoniu cultural, digitalizare și infrastructură socială.