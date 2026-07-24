Containere, la doar câțiva metri de apa potabilă

Băimărenii sunt frustrați de acele pubele inteligente care sunt ba închise, ba pline, ba deschise larg (cele cu PET-uri, grație unor foarte descurcăreți minoritari). Interesant e că nu se aplică aceeași măsură tuturor, nici tuturor zonelor. Din motive deloc cunoscute, autoritatea locală a amplasat containere de tip vechi pe malul acumulării Firiza, care este lacul ce alimentează cu apă potabilă orașul și nu numai. Acele containere sunt folosite nu de turiști, cum ați crede. La ele se opresc fel de fel de mașini „în trecere” care descarcă te-miri-ce. Orice, de la moloz la gunoaie specifice magazinelor. Bineînțeles, ușile sunt deschise, ca să fie loc. Încă o dată, la câțiva metri de apa ce va deveni potabilă a orașului.